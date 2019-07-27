Гороскоп на завтра: астрологи рассказали, что ждет знаки зодиака 28 июля

28 июля хорошо провести время в гостях, на развлекательном, спортивном или рекламном мероприятии.

Завтра, 28 июля, Луна в Близнецах усилит психологическую и телесную гибкость. Благодаря ей, будет несложно поддерживать беседы на разные темы, осуществлять остроумные маневры, согласовывать усилия, а также улавливать приятные перемены и реагировать на них.

Однако, не стоит выбирать этот день для интимных признаний, обсуждения деликатных нюансов: несмотря на общительность, не все будут способны на тактичность, понимание намеков или тонкого юмора. Хорошо провести время в гостях, на развлекательном, спортивном или рекламном мероприятии, сообщает "Рамблер".

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Овен

Завтра Овнам поможет оставаться в тонусе подвижный образ жизни, но есть и другие поводы для оптимизма. Например, позитивные тенденции в игре, спорте, любви, творчестве. Наметится более комфортный сценарий отдыха, приятный момент в связи с детьми. Не стоит программировать себя заранее, в том числе, в части выбора подарков и оплаты развлечений: как бы ни был хорош текущий план, жизнь его подправит.

Телец

28 июля Тельцы будут заинтересованы в общении и новизне, но могут оказаться на распутье. Не исключены колебания между легкими развлечениями на стороне и семейной обстановкой, сулящей дискомфорт и нервозность. Звезды советуют вложить душу в фундамент жизни: сил уйдет больше, но и отдача будет выше. Лучше начать с малого: купить что-то в дом, позвонить родителям или поговорить с кем-то о семейных делах.

Близнецы

Моральное и физическое состояние Близнецов 28 июля улучшится благодаря позитивной обстановке: веселой праздничной атмосфере, удачному стечению обстоятельств, хорошей погоде, подвижкам в делах. Наметится приятное событие в близком окружении, в области, связанной с личной жизнью, отдыхом, фрилансом или творчеством.

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Рак

В этот день многих Раков ждет прессинг окружающей среды, в форме рекламы, грубых шуток и навязчивого яркого видеоряда. Плодом подобного давления на психику может стать необычный выбор покупок или имиджа. Не в самом удачном положении рискуют оказаться Раки-интроверты: для них велика вероятность оказаться в шумной беспокойной атмосфере, лишающей привычного комфорта и шанса поразмышлять в одиночестве.

Лев

Позиции Львов завтра улучшатся еще на несколько пунктов, но воспользоваться всей суммой своих преимуществ сразу многим представителям знака будет проблематично. Звезды советуют взять за основу принцип «меньше слов, больше дела» и начать с внешности: чем удачнее вы подчеркнете ее достоинства (особенно, нестандартные), тем выигрышнее будет ваше положение в ближайшие несколько недель в любой группе.

Дева

Этот день предлагает Девам стать более целеустремленными, изобретательными, общительными и предприимчивыми. Возможен соблазн опробовать разные методы достижения цели, не гнушаясь порой несколько рискованными и сомнительными, с моральной точки зрения, вариантами. Окончательный выбор сегодня вряд ли возможен. Кроме собственной позиции, на вас будет влиять атмосфера вокруг, настрой семьи или группы.

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Весы

Завтра Весам будет полезно все, что расширяет кругозор. Можно с пользой провести день в дороге, среди иностранцев, путешественников. Стоит интересоваться мировыми трендами, веяниями прогресса. Независимо от стиля жизни, звезды найдут способ донести до вас приятную новость о светлой полосе в вашей жизни. Возрастают шансы весело отдохнуть, преуспеть в творчестве, любви, дружбе, сфере развлечений и рекламы.

Скорпион

День добавит Скорпионам мотивации стремиться наверх, добиваться наград и призов, финансовых, творческих и любовных бонусов. Цель, которую уже поставили себе наиболее амбициозные и предприимчивые Скорпионы, станет заманчивее благодаря новому вдохновляющему фактору, например, появлению привлекательной персоны, росту призового фонда или другим возможностям. Для конкретных начинаний момент не лучший.

Стрелец

Завтра Стрельцы преуспеют благодаря готовности согласовывать усилия. Может наметиться параллельное сотрудничество или роман. Звезды советуют активнее развивать и романтические, и деловые возможности, но настоятельно рекомендуют соблюдать при этом равновесие сил и интересов. Правильный баланс - мощное оружие, способное предупредить или развернуть в благоприятное русло любой потенциальный конфликт.

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Козерог

28 июля ощущения Козерогов будут зависеть от степени увлеченности. Если вам по душе то, чем вы заняты, время будет лететь незаметно вплоть до ночи. Вовлечение в неинтересные дела грозит утомлением и обострением недомоганий. Приятное неожиданное событие может выбить вас из привычной колеи и толкнуть на опасный маневр. Это может быть поступок ребенка, любовный подарок, творческий импульс, финансовый сюрприз.

Водолей

Водолеев завтра выручат гибкость и предприимчивость. Наличие или отсутствие этих качеств объяснит, почему одни представители знака пожинают лавры победителей, а другие томятся в безвестности в роли чужой тени. Влюбленным Водолеям стоит помнить, что их пассии привлекательны не только для них. Родителям будут важны успехи детей. В игре и бизнесе не стоит недооценивать растущую харизму конкурента.

Рыбы

Рыбам завтра будет полезно заново найти меру во всем, что они делают или собираются сделать. В противном случае даже мелкие начинания грозят отнять массу энергии, а результат может разочаровать. Любое занятие сейчас сулит куда больше успеха, если вам нравится не только его предполагаемый итог, но и сам процесс. Вам стоит чаще вспоминать об этом, даже если вы заняты домашней рутиной, например, переездом.

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