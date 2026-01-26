Эту ошибку допускают практически все хозяйки.

Большинство людей варят макароны по одному и тому же принципу - кипятят воду, затем солят ее, наливают немного масла, и только потом выкладывают пшеничные изделия. При этом, можно ли добавлять масло в кипящую воду вообще, и точно ли макароны нуждаются в таком "бонусе", задумываются единицы.

Как варить макароны правильно и почему нельзя добавлять масло

По словам опытных кулинаров, нет ни единой логичной причины, зачем повара добавляют масло в воду для варки макарон. С одной стороны, это объясняется тем, что растительный ингредиент не позволяет макаронам слипаться, и такой аргумент кажется вполне логичным. На самом же деле масло образует на поверхности воды пленку, которая "мешает" крахмалу в составе пшеничных изделий потом соединяться с соусом. Это значит, что если вы будете использовать масло, то соус потом к макаронам просто не прилипнет, и даже если вам удастся заставить его это сделать, результат будет далек от идеального.

Другой момент - нужно ли добавлять масло в макароны после варки, но здесь речь идет только лишь о сливочном продукте. Если вы не планируете готовить пасту, а просто варите макароны на гарнир, то с маслом, конечно они будут вкуснее.

Ни один уважающий себя повар не расскажет вам, как правильно варить макароны с маслом, особенно если планируется именно паста, потому что каждый из них будет отговаривать вас поступать таким образом. Взамен вам предложат варить макароны в большом количестве кипящей воды - на 100 граммов продукта примерно полтора литра жидкости, солить заранее, добавляя как минимум 1\3 столовой ложки консерванта, и ни в коем случае не переваривать, а строго придерживаться рекомендаций производителя, указанных на упаковке.

В целом, важно понимать, что добавлять масло в воду при варке макарон - процесс бесполезный. Во-первых, жир не смешивается с другими жидкостями в кастрюле, а просто плавает сверху, во-вторых, он все-таки вредит и нарушает текстуру самих макарон. То же самое, кстати, происходит, когда вы промываете пшеничные изделия после варки - опытные повара также не рекомендуют этого делать, ведь таким образом вы вымываете крахмал проточной водой. Так что, если вам хочется избежать слипания макарон, придерживайтесь вышеуказанных рекомендаций - используйте много воды и соли, а также постоянно помешивайте продукт, пока он варится.

