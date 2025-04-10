Эксперты по уборке единогласно советуют его использовать.

Известковый налет появляется на кранах в доме из-за очень жесткой воды. Он может накапливаться и со временем его будет трудно убрать.

Однако удалять его необходимо - налет способен задерживать бактерии. Сегодня рассмотрим, как удалить толстый слой известкового налета с кранов подручными средствами. Также мы рассказывали, чем убрать известковый налет в унитазе.

Как быстро очистить сантехнику в ванной

Эксперт по уборке из Kinetico Джозеф Кларк сказал изданию Express, что неправильное средство от налета в ванной продлит наведение чистоты на значительное время.

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В связи с этим он решил раскрыть, какое лучшее средство от известкового налета на кране.

"Один из способов удаления известкового налета вокруг вашего хромированного крана - это использование домашнего средства - лимонного сока. Кислота в этом химикате обладает антибактериальными и антисептическими свойствами. Это означает, что это идеальный способ до покупки профессиональных средств", - подчеркнул Кларк.

Эксперты Tapron также советуют использовать лимонный сок. По их словам, он "очень эффективен в разрушении отложений карбоната кальция".

Лимонный сок - хорошее средство от известкового налета благодаря лимонной кислоте в своем составе. Она размягчает известковый налет и облегчает его удаление без необходимости тереть.

Как чистить поверхность с ее помощью:

наполните небольшую емкость лимонным соком;

замочите в нем чистую тряпку на пять минут;

плотно оберните смоченную ткань вокруг крана, чтоб она покрыла налет;

закрепите тряпку резинкой, чтоб она не сползала;

оставьте на 10 минут.

Эксперты уверяют, что это "гарантировано" удалит отложения. Время от времени стоит слегка отжимать тряпку, чтоб больше кислоты попадало на известковый налет.

Потом нужно просто очистить кран и протереть его насухо. Чтоб предотвратить появление накипи, стоит протирать сантехнику, когда на нее попадает вода.

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