Известковый налет появляется на кранах в доме из-за очень жесткой воды. Он может накапливаться и со временем его будет трудно убрать.
Однако удалять его необходимо - налет способен задерживать бактерии. Сегодня рассмотрим, как удалить толстый слой известкового налета с кранов подручными средствами. Также мы рассказывали, чем убрать известковый налет в унитазе.
Как быстро очистить сантехнику в ванной
Эксперт по уборке из Kinetico Джозеф Кларк сказал изданию Express, что неправильное средство от налета в ванной продлит наведение чистоты на значительное время.
В связи с этим он решил раскрыть, какое лучшее средство от известкового налета на кране.
"Один из способов удаления известкового налета вокруг вашего хромированного крана - это использование домашнего средства - лимонного сока. Кислота в этом химикате обладает антибактериальными и антисептическими свойствами. Это означает, что это идеальный способ до покупки профессиональных средств", - подчеркнул Кларк.
Эксперты Tapron также советуют использовать лимонный сок. По их словам, он "очень эффективен в разрушении отложений карбоната кальция".
Лимонный сок - хорошее средство от известкового налета благодаря лимонной кислоте в своем составе. Она размягчает известковый налет и облегчает его удаление без необходимости тереть.
Как чистить поверхность с ее помощью:
- наполните небольшую емкость лимонным соком;
- замочите в нем чистую тряпку на пять минут;
- плотно оберните смоченную ткань вокруг крана, чтоб она покрыла налет;
- закрепите тряпку резинкой, чтоб она не сползала;
- оставьте на 10 минут.
Эксперты уверяют, что это "гарантировано" удалит отложения. Время от времени стоит слегка отжимать тряпку, чтоб больше кислоты попадало на известковый налет.
Потом нужно просто очистить кран и протереть его насухо. Чтоб предотвратить появление накипи, стоит протирать сантехнику, когда на нее попадает вода.