Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В Лисичанске Луганской области мужчина убил товарища, расчленил его тело и спрятал останки в сарай.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

Вчера, 9 февраля, полицейские приехали на вызов по домашнему насилию - якобы между 89-летней женщиной и ее внуком произошел конфликт. Но пенсионерка рассказала, что никакого конфликта с внуком нет, а причина совсем в другом: она обнаружила в сарае мешок с фрагментами человеческого тела.

Впоследствии было установлено, что вместе с бабушкой проживает ее 43-летний внук, неоднократно судимый. В 2018 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

«Накануне он пригласил к себе в гости своего 45-летнего товарища. Во время употребления алкогольных напитков, между ними возник словесный конфликт. Со слов подозреваемого, его возмутили словесные образы его товарища, и он нанес несколько ударов потерпевшему руками и ногами, а после добил его кувалдой по голове. Когда понял, что убил товарища, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил его тело, сложил в мешок и спрятал в сарае», - рассказывают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство». Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.

После объявления задержанному подозрения в совершении тяжкого преступления, следователи при поддержке прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Денис Прядко