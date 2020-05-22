СМИ показали жуткие фото с места расстрела 7 человек на Житомирщине (18+)

Среди погибших — волонтер и военные.

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В Житомирской области произошло массовое убийство — там мужчина расстрелял 7 человек — бывших участников АТО и волонтеров.

Жуткие фото с места происшествия опубликовал Корреспондент.net, ссылаясь на источник в силовых структурах.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая около 01:00, в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области на берегу пруда во время конфликтной ситуации мужчина из охотничьего ружья расстрелял семерых человек.

В полиции Житомирской области не исключают, что причиной массового расстрела людей во время отдыха у водоема мог стать алкоголь.

Ранее СМИ назвали имена погибших: речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищу "Малек"/"Бородатый"), приписанном к гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталие Вульчине, двух воинов с позывными "Финн" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко ("Гец") и сотруднике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе.

По информации СМИ, в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, который в октябре 2015 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.