Полиция назвала вероятную причину массового убийства на Житомирщине

Все пострадавшие были давно знакомы между собой, поддерживали отношения много лет.

В полиции Житомирской области не исключают, что причиной массового расстрела людей во время отдыха у водоема мог стать алкоголь.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону с места происшествия сообщила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Читайте такжеМассовое убийство: в Житомирской области мужчина расстрелял семерых человек (видео)

По ее словам, все пострадавшие - люди (в возрасте с 1970-го до 1990 года рождения) между собой были давно знакомы, поддерживали отношения уже много лет.

«Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, в ночь с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, среди жертв убийцы из Попильнянского района Житомирской области - бывшие участники АТО и волонтеры. Сейчас производство открыто по статье (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Трагическое происшествие случилось сегодня, 22 мая, около часа ночи, недалеко от водоема, в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области.

Между владельцем пруда, местным жителем (1962 года рождения) и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы.