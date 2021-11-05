Отец говорит, что ребенок упал с лестницы, а местный блогер утверждает, что родители регулярно избивают детей за то, что они без спроса берут еду.

В Харькове полицейские открыли уголовное производство по факту травмирования 7-летней девочки в детском доме семейного типа. Ребенок попал в больницу, других воспитанников также временно поместили в медицинское учреждение.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Местный блогер Евгений Зуб на своей странице в Telegram утверждает, что девочку избили из-за того, что она порвала книгу.

3 ноября в 21:50 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили 7-летнюю девочку с телесными повреждениями. Полицейские выехали по месту жительства девочки. Они установили, что по указанному адресу находится дом семейного типа, в котором проживают 49-летние муж и жена, а также восемь несовершеннолетних детей.

Правоохранители опросили родителей и воспитанников детдома. По словам отца, ребенок получил телесные повреждения от падения с лестницы.

Воспитанников детского дома временно поместили в детскую больницу.

Однако в сети информация о том, почему девочка получила травмы, кардинально другая. По словам блогера Евгения Зуба, ребенок "случайно" сломал ключицу после "тесных объятий" с отцом.

Так, девочку якобы избили из-за порванной книги. Блогер также утверждает, что приемные родители детей живут на пособия. Более того, мать и отец якобы не позволяют своим подопечным брать еду из холодильника, а за непослушание они, как утверждает Зуб, бьют мальчиков и девочек битой.

Читайте такжеУдары ножом в шею: в Киеве сын пытался убить отца – названа причина (фото)Мужчина утверждает, что девочку якобы душили. Он снял видео с ее матерью и отцом в больнице. Также блогер рассказал, что детей все-таки отдали родителям, а не оставили их в больнице.

В полиции информацию от блогера не комментировали. Однако известно, что по факту травмирования девочки следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Харькове женщина избила маленького сына в прямом эфире в Instagram.

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Авторы: Светлана Макринская, Полина Кузенко