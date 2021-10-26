Ребенок находится в больнице.

В Харьковской области женщину обвиняют в избиении ребенка во время трансляции в Instagram.

Об этом сообщается на странице Ювенальной Превенции ГУНП в Харьковской области в Facebook.

Полицейские обнаружили, что женщина бьет своего маленького сына в прямом эфире в Instagram.

Личность женщины установили. Ребенка временно устроили в учреждение здравоохранения.

Читайте такжеНа Харьковщине напали на бригаду скорой помощи (фото)"С матерью проведена профилактическая беседа о недопущении применения насилия в отношении малолетнего ребенка и составлен административный протокол по ст. 173-2 КУоАП", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале Типичный Харьков сообщили, что жительница Харькова регулярно бьет в прямом эфире своего сына.

"Также бьет его на улице, ребенок запуган и истощен. Ребенок очень плохо говорит в 4 года, ходит с соской, кричит ей: "Карина, не бей", - написал подписчик.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье 5-летний мальчик прокусил игрушку и начал задыхаться.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская