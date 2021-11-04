Следователи намерены привлечь к ответственности родителей юноши, повлекшего смертельное ДТП.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что по делу 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который подозревается в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими, ответственность еще должны нести родители.

Об этом Венедиктова сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Относительно этого Николая Харьковского, который действительно является несовершеннолетним, нам нужно помнить друзья, что за такие преступления несут ответственность не только дети. Он несовершеннолетний. Несут ответственность родители и окружение", - сказала Венедиктова.

В связи с этим генпрокурор заявила, что в Украине происходит дерзкое и циничное неуважение к закону, к человеческой жизни.

По ее словам, в этом году в Украине 35 несовершеннолетних совершили ДТП, которые уже инкриминируются Уголовным кодексом, а 800 несовершеннолетних стали потерпевшими в результате аварий. При этом, в Украине в целом за этот год на дорогах произошло 2,5 тысячи летальных исходов, а за весь прошлый год - 3,5 тыс.

Венедиктова сказала, что в случае ДТП, которое совершил в Харькове 16-летний юноша, инкриминируется ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

"Учитывая, что он несовершеннолетний, мы знаем, что будет ограничение не более 7 лет... Мы будем стараться доказывать, но это совсем другая история, - привлечение к ответственности родителей", - подчеркнула Венедиктова.

ДТП с Infiniti в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали.

По данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости).

27 октября ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, который подозревается в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими.

Автор: Виталий Саенко