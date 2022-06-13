Город продолжают обстреливать.

В воскресенье, 12 июня, вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по городу Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщает корреспондентка телеканала "Дом" Анастасия Волкова.

Взрывная волна выбила стекла во многих жилых домах, в некоторых из них заклинило железные входные двери – жильцы остались заблокированы внутри.

Сейчас спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины пытаются разрезать двери, чтобы помочь людям эвакуироваться из зданий и получить медицинскую помощь.

Корреспондентка сообщает, что город продолжают обстреливать, произошло несколько возгораний. Улицы усеяны разбитыми стеклами.

Напомним, что ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал жителей Славянска и Бахмута эвакуироваться. До этого российская пропаганда распространяла информацию о том, что якобы эвакуация будет запрещена.

Как сообщал УНИАН, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что в ближайшие дни армия РФ бросит все резервы для того, чтобы захватить Северодонецк.

Также он предположил, что рашисты могут попытаться перерезать и окончательно контролировать трассу "Лисичанск – Бахмут".

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