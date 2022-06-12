СБУ обнародовала перехват разговора российского военного, который "попал под раздачу" украинских защитников.

Контратаки украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад российским оккупантам.

Об этом говорится в перехваченном разговоре "попавшего под раздачу" российского захватчика, оказавшегося в распоряжении СБУ.

"Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!",- описывает ситуацию захватчик.

В СБУ подчеркнули, что позаботятся о том, чтобы каждый клочок украинской земли был настоящим адом для оккупантов.

Ранее СБУ сообщило, что тела убитых в Украине российских оккупантов массово составляют под открытым небом, а потом отправляют домой в закрытых гробах, ведь они начинают разлагаться.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ составляют более 32 тысяч человек.

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