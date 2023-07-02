Украинцы в Херсонской области не падают духом. Несмотря на значительные разрушения своих домов и потерю домохозяйств, говорят, главное, чтобы кончилась война.

Жители подтопленного поселка Дарьевка (Херсонская область) рассказали, что им пришлось пережить из-за "большой воды", которая угрожала их домам и жизни вследствие подрыва Каховской ГЭС.

Соответствующий ролик показал глава ОВА Александр Прокудин. По словам украинцев, первоначально они даже не могли проехать домой - все было полностью завалено камышом, который прибила вода.

В домах фиксируются большие разрушения, говорят люди. Фактически, нужно восстанавливать более шести десятков домов. Но местные не сдаются из-за трудностей.

Сейчас с улиц Дарьевки активно вывозят мусор, также украинцы помогают друг другу всем чем могут, чтобы хотя бы немного привести свои некогда уютные дома в порядок.

"Восстановим! Главное, чтобы война кончилась", - сказал пожилой житель Дарьевки.

У мужчины из-за" большой воды", кроме дома, затопило еще и пасеку.

Украинец из-за подтопления пешком прошел из Херсона в Одессу

Напомним, в июне выяснилась щемящая история мужчины из Херсона, которому пришлось пешком вместе со своей овчаркой преодолеть расстояние до Одессы, ведь его четвероногого друга не пустили в эвакуационный автобус. Отказ аргументировали тем, что у собаки не было намордника.

Речь идет о парне, который из-за оккупантов потерял всю семью. У него осталась только собака, которую украинец отказался оставлять, поэтому в конце концов вместе с ней прошел чрезвычайное расстояние пешком. Об этом рассказала руководитель общественной организации "Закон природы" Яна Титаренко.

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