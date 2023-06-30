До теракта, из-за которого затопило дом, молодой мужчина потерял жену и дочь - их убила российская ракета.

Житель Херсона, пострадавший из-за подрыва Каховской ГЭС и семья которого погибла от российской ракеты, сам дошел до Одессы, прихватив только овчарку. О парне рассказала руководитель общественной организации "Закон природы" Яна Титаренко, которая была очень впечатлена этой историей.

По ее словам, волонтеры, которые помогают переселенцам, обратились к ней и попросили корм и намордник для собаки - немецкой овчарки из Херсона.

Титаренко передала все необходимое, а потом узнала от коллег, что в Одессу этот пес вместе с хозяином прибыли пешком. Это произошло потому, что в эвакуационные автобусы их не пустили из-за отсутствия у собаки намордника.

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Волонтеры объяснили, что владелец животного не просил никого помочь, потому что не имел на это моральных сил. "Его жену и 5-летнюю дочь убило ракетой, которая прилетела в дом, но из дома он не ехал даже из-за разрушения. Он уехал только тогда, когда поднялась вода, и граждане РФ окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив. Не сев в автобус, он просто ушел.....Он шел три дня, имея лишь 300 грн на корм для собаки и воду", - рассказала Титаренко.

По ее данным, сейчас волонтеры нашли мужчине квартиру, начали восстанавливать документы и полностью закрыли базовые потребности его и животного. Сейчас херсонец и его овчарка постепенно приходят в себя. Как отмечает Титаренко, они много спят.

Титаренко подчеркивает, что ее поразила эта история преданности и любви, в частности, как мужчина отказался эвакуироваться без своего четвероногого друга. Сейчас собака все, что у этого мужчины осталось.

Теракт на Каховской ГЭС - главное

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего произошло искусственное наводнение. Бурный грязный поток затопил десятки населенных пунктов на правом и левом берегах Днепра.

Количество погибших людей, животных и птиц еще придется устанавливать.

Сейчас известно, что жилье потеряло много местных жителей, в том числе – Херсона, который постоянно обстреливают захватчики.

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