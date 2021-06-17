Специалисты не нашли какого-либо источника утечки, а в половине четвертого утра запах исчез.

Ночью 17 июня в Ивано-Франковске в больницу забрали восемь детей.

Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС области.

Сначала в 00:25 спасателям сообщили о том, что в городе на улице Петлюры, 23, 25 и улице Коновальца, 144, 146 чувствуется резкий посторонний запах неизвестного вещества, возможно, утечка газа, из-за чего жители многоквартирных жилых домов вышли из своих квартир на улицу.

Аварийная бригада обследовала ближайшие газорегуляторные пункты и утечки газа не обнаружила.

Также спасатели получили информацию о резком запахе неизвестного вещества в здании общежития колледжа "Технологий и бизнеса" на улице Коновальца, 142. Работники вывели всех детей и расположили их на первом этаже помещений колледжа.

Дежурный врач КНП "ОКЦ Экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" сообщил о том, что в областную клиническую детскую больницу госпитализировали восемь детей.

Спасатели вместе с газовыми специалистами обследовали указанные здания, соседние здания и территорию вокруг, однако очага распространения неизвестного вещества не обнаружили.

"Признаков горения нет. Отделением радиационной химическо-биологической защиты аварийно-спасательной части Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в области проведены замеры концентрации опасных веществ и загазованности в воздухе - без превышения допустимой нормы", - рассказали в ГСЧС.

По словам спасателей, в 02:30 ситуация стабилизировалась, а уровень запаха неизвестного вещества уменьшился.

"Все жители, в том числе и дети общежития, вернулись в свои дома. По состоянию на 03:30 запах неизвестной жидкости не ощущался. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия", - отметили в ГСЧС.

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Автор: Катерина Комолова