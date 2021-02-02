После того как в учебном заведении выявили резкий запах неизвестного происхождения, из школы эвакуировали более 400 человек.

В Черновицкой области из-за резкого химического запаха неизвестного происхождения в Давыдовской общеобразовательной школе всех учеников перевели на полную дистанционную форму обучения.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил староста села Давыдовка Станислав Войцицкий.

По его словам, химический запах, неизвестного происхождения, почувствовали в понедельник, 1 февраля. В связи с этим работники школы эвакуировали из помещения учебного заведения 426 человек. На место вызвали аварийные службы.

По состоянию на утро 2 февраля ни один из учеников и работников Давыдовской ООШ не обращался к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия.

«Слава Богу, все хорошо - все дети живы-здоровы. А со всем остальным там разбирается полиция», - сообщил староста села.

Кроме того, 1 февраля состоялось заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сторожинецкой ОТГ, к которой относится село Давыдовка. Согласно решению этой комиссии, обучение в этой школе до 8 февраля переведено на полную дистанционную форму.

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Автор: Николай Кобылюк