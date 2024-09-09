Его реальная жена уехала за границу несколькими днями ранее.

28-летний житель Ривненской области женился на своей 40-летней теще с инвалидностью, чтобы выехать за границу.

Как сообщает Госпогранслужба, по версии "молодоженов", они ехали в Варшаву лечить зрение "жене", у которой инвалидность I группы.

"Актерское мастерство пара проявляла до последнего и уверяла, что брак заключенный в июле - по большой любви. Позже мужчина все же признался, что новоиспеченная жена - его теща, а брак был заключен с целью выезда за пределы Украины", - говорится в сообщении.

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Пограничники выяснили, что 7 сентября реальная жена мужчины выехала за границу по железной дороге. Мужчина с тещей в этот же день попытался выехать через автомобильный пункт пропуска на Волыни. Когда планы "супругов" разоблачили там, 8 сентября они направились в пункт пропуска "Рава-Русская".

Еще две попытки выезда мужчин за границу для якобы лечения своих "жен" зафиксировали в пункте пропуска "Краковец".

Так, 41-летний уроженец Ивано-Франковской области в конце августа женился на 46-летней женщине, лицом с инвалидностью II группы. Еще в одном случае 18-летний волынянин женился на 19-летней девушке, у которой инвалидность II группы с детства. Брак "пара" заключила 30 августа.

Другие попытки побега мужчин за границу

В июне пограничники разоблачили в поезде "Киев - Ужгород" переодетого в бабушку мужчину, который намеревался незаконно попасть в Словакию.

Одессит, чтобы добраться до приграничья, принял максимальные меры маскировки "под бабушку" - надел цветастый платок, очки, соответствующий наряд и взял с собой клетчатую сумку. Однако пограничники разоблачили мужчину.

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