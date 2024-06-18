За организацию "переправы" мужчины заплатили дельцам от 7 до 10 тысяч долларов.

Пограничники поймали очередную партию уклонистов при попытке пересечь государственную границу.

Как сообщает Государственная пограничная служба, пятеро уклонистов с резиновой лодкой сломали пограничный забор и направлялись к реке Тиса.

"Пятеро в лодке через Тису. Сломав пограничный забор и с резиновой лодкой в руках направлялись к Тисе 5-ро украинцев - таким образом пытались добраться до Венгрии", - говорится в сообщении.

В 150 метрах от реки уклонисты наткнулись на пограничный наряд, который их и задержал. За организацию "переправы" мужчины заплатили дельцам от 7 до 10 тысяч долларов.

Другие инциденты с уклонистами

Как сообщал УНИАН, в Одесской области с выстрелами задержали пятерых мужчин призывного возраста, которые бежали в непризнанное Приднестровье, но попали в противотанковый ров. Нарушителей обнаружили сотрудники Подольского отряда в Раздельнянском районе. Выяснилось, что они хотели незаконно пересечь государственную границу и попасть в приднестровский регион Молдовы. За это должны были заплатить по 80 тыс. гривен админу телеграмм-канала, за что получали от виртуального проводника онлайн-указания по навигации.

"Путешественники" услышали голосовые предупреждения от пограничников о необходимости остановиться, но наоборот - ускорились. Путешествие уклонистов завершилось, когда они попали в противотанковый ров на границе и правоохранители открыли предупредительный (в воздух) огонь.

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