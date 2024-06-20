Мужчина замаскировался, чтобы добраться сначала до Ужгорода, а затем - украинско-словацкой границы.

Пограничники разоблачили в поезде "Киев - Ужгород" переодетого в бабушку мужчину, который намеревался незаконно попасть в Словакию.

Как сообщает Госпогранслужба, одессит, чтобы добраться до приграничья, принял максимальные меры маскировки "под бабушку" - надел цветастый платок, очки, соответствующий наряд и взял с собой клетчатую сумку.

Однако его задумка потерпела неудачу. Псевдобабушку разоблачили сотрудники Чопского пограничного отряда еще во время следования к месту назначения поездом.

"Подозрительная личность, одетая в женскую одежду, все же напоминала по внешнему виду мужчину. По требованию правоохранителей предоставить документы, "бабушка" ответила, что не имеет их при себе. Когда же "ряженого" разоблачили, он признался, что замаскировался под пожилую женщину, чтобы незамеченным добраться сначала до Ужгорода, а затем - украинско-словацкой границы", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что это уже вторая такая попытка правонарушителя. В предыдущий раз, в начале июня, его задержали за попытку незаконного пересечения границы военнослужащие отдела пограничной службы "Ужгород". Мужчина тогда составил себе маршрут к госгранице по онлайн картам, однако не успел им воспользоваться. В ходе проведения проверочных мероприятий его задержал пограничный наряд. На этот раз одессит действовал по тому же плану, но еще и нарядился, однако снова попался.

Мужчину доставили в пограничное подразделение и составили в отношении него административно-процессуальные документы по ч. 2 ст. 204 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". За содеянное ему придется отвечать перед судом.

Неудачная попытка уклонистов попасть через Тису в Венгрию

Недавно пограничники поймали очередную партию уклонистов при попытке пересечь государственную границу. В частности, пятеро уклонистов с резиновой лодкой сломали пограничный забор и направлялись к реке Тиса. Таким образом они пытались попасть в Венгрию.

В 150 метрах от реки уклонисты наткнулись на пограничный наряд, который их и задержал. За организацию "переправы" мужчины заплатили дельцам от 7 до 10 тысяч долларов.

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