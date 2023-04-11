Уже после деоккупации украинскими защитниками г. Лиман местный житель отправлял своей знакомой информацию о местах расположения ВСУ на территории населенного пункта.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы по факту несанкционированного распространения информации о местах дислокации Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Предателем, который "сливал" украинские позиции, является житель Лимана Донецкой области.

Как сообщил Офис генерального прокурора, с ноября 2022 по январь 2023 года, уже после деоккупации украинскими защитниками г. Лиман, местный житель отправлял своей знакомой информацию о местах расположения ВСУ на территории населенного пункта.

Отмечается, что в переписке, которую они вели в мессенджере Телеграм, он присылал ей координаты штабов и помещений, в которых в то время проживали украинские защитники.

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"Мероприятия по его разоблачению и досудебное расследование осуществлялись сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. До оглашения приговора Индустриальным районным судом г. Днепропетровск мужчина находился под стражей", – говорится в сообщении.

Война в Украине: задержание предателей

На Харьковщине двое мужчин разведывали украинские оборонительные рубежи на границе с Россией и "сливали" эти данные врагу. Предателей разоблачила Служба безопасности Украины.

В марте СБУ задержала мужчину, который корректировал огонь оккупантов по социальным объектам Донецкой области. В частности, предатель корректировал ракетный обстрел школы в Краматорске.

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