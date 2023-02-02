После полномасштабного вторжения мужчина пытался наладить новый канал доставки товаров в РФ через третьи страны.

Жителю Харьковщины правоохранители сообщили о подозрение за поставки в Россию комплектующих для военных подводных лодок.

"Киберспециалисты СБУ пресекли незаконную деятельность украинского "дельца", который несмотря на запрет СНБО, поставлял в РФ товары двойного использования. Эти детали использовались на подводных лодках российского флота, которые задействованы в ракетных ударах по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

При этом в ведомстве отмечают, что для того, чтобы обойти запрет на военно-техническое сотрудничество с РФ, он создал свою компанию, которая закупала товары двойного назначения в украинских предприятиях, и под видом "гражданских приборов" поставлял их в РФ.

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"На самом деле продукция использовалась для оснащения флота государства-агрессора. В частности, для оборудования подводных лодок, с которых рашисты запускают ракеты по Украине", - отмечает СБУ.

Как отмечается, после полномасштабного вторжения мужчина пытался наладить новый канал доставки товаров в РФ через третьи страны, но это удалось предотвратить.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по статье 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Скандал с передачей запчастей России - что известно

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержание президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его подозревали в работе на Россию. Шевченковский райсуд Киева избрал задержанному меру пресечения в виде содержание под стражей.

7 ноября 2022 года государство провело принудительное отчуждение в свою собственность "Мотор Сичи". Уже 29 ноября глава минобороны Алексей Резников своим приказом назначил генеральным директором ПАО "Мотор Сич" Алексея Никифорова.

1 февраля СБУ сообщила новое подозрение бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву из-за сотрудничества с российскими .

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