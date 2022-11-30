Отныне стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7, чтобы удовлетворять оборонные потребности государства.

Министр обороны Алексей Резников своим приказом назначил генеральным директором ПАО "Мотор Сич" Алексея Никифорова.

Также данным приказом внесены изменения в устав, на основе которого действует предприятие, досрочно прекращены полномочия членов наблюдательного совета, председателя и членов совета директоров прекращены полномочия и уволен с должности президента акционерного общества Вячеслава Богуслаева.

"Избран новый состав наблюдательного совета и его председатель – заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. К новосозданной наблюдательного совета предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал. Кроме этого, зарегистрированы все изменения, которые содержатся в Едином государственном реестре. Отныне стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 на удовлетворение оборонных потребностей государства", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

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Госизмена Богуслаева - что известно

23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержание президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

24 октября в СБУ опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с врагом. Согласно материалам следователей, даже после начала полномасштабной войны против Украины он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов. Тем самым, фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

Шевченковский районный суд города Киева избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей

7 ноября стало известно, что государство провело принудительное отчуждение в свою собственность "Мотор Сичи".

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