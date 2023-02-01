По данным следствия, Богуслаев после начала полномасштабного вторжения финансировал "ДНР", в частности, за уплату "налогов" и "сборов" в бюджет этой террористической группировки.

Служба безопасности Украины сообщила новое подозрение бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву из-за сотрудничества с российскими террористами, сообщает СБУ в Facebook.

"Контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич", который подозревается в работе на агрессора", - говорится в сообщении.

Так, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения чиновник осуществлял финансирование террористической организации "ДНР". В частности, через уплату "налогов" и "сборов" в бюджет этого квазиобразования.

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"Среди прочего, он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР". Его целью была поставка авиакомплектующих к предприятиям военно-промышленного комплекса РФ", - сказано в сообщении.

Также установлено, что из-за сделки "бюджет" "ДНР" получил более 290 млн российских рублей в виде "налогов" от реализации авиапродукции для нужд российских оккупантов.

"Полученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, которые принимают участие в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте", - отметили в СБУ.

На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили бывшему главе промышленного гиганта о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Содействие деятельности террористической организации).

Кроме этого, во время обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО "Мотор Сич" от представителей военно-политического руководства РФ.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Дело Богуслаева - что известно

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

24 октября в СБУ опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с врагом. Согласно материалам следователей, даже после начала полномасштабной войны против Украины он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов. Тем самым, фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

Шевченковский районный суд города Киева избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Богуслаеву было сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

7 ноября стало известно, что государство осуществило принудительное отчуждение в свою собственность "Мотор Сичи".

29 ноября министр обороны Алексей Резников своим приказом назначил генеральным директором ПАО "Мотор Сич" Алексея Никифорова.

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