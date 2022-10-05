Двое из агентов уже обработаны СБУ и получили подозрения, а организатор псевдоголосования скрывается от правосудия на временно оккупированной территории.

СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили кремлевские псевдореферендумы в Николаевской области.

Об этом речь идет в сообщении СБУ в Телеграм-канале.

"Двое из них уже обработаны СБУ и получили свои подозрения, а организаторше псевдоголосования, которая сейчас скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, сообщено о подозрении заочно", - уточнили в ведомстве.

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По материалам следствия, "беглянкой" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума на Николаевщине.

Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в соцсетях. В частности, "разгоняли" фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный "плебисцит".

Как отметили в СБУ, в отношении них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса ("оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины").

Организаторше псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("коллаборационная деятельность").

Псевдореферендумы РФ на оккупированных частях Украины

23-27 сентября россияне провели фейковые референдумы на оккупированных частях четырех областей Украины. Так, в Херсонской и Запорожской "голосовали" за выход из состава Украины и присоединение к РФ, а в Донецкой и Луганской – только о присоединении к России.

Страны-партнеры Украины заявили, что не собираются признавать результаты фейковых голосований на указанных "референдумах".

Однако президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии этих территорий. При этом он призвал Украину вернуться к переговорам.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ. Также глава государства объявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО.

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