Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Дрогобыче правоохранители нашли наркотики в стволе пистолета, который изъяли у местного жителя.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Военнослужащие Нацгвардии остановили 39-летнего мужчину на улице, потому что он вел себя подозрительно и пытался избежать встречи с патрулем.

У него нашли пистолет и патроны к нему. Кроме того, в стволе оружия был полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета, похожим на наркотическое.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре патрульные нашли наркотики у людей, которых попросили быть свидетелями правонарушения.

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