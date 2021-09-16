Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.

В Днепре при загадочных обстоятельствах скончался мужчина.

Как пишет "Информатор Днепр", инцидент произошел накануне на улице Маршала Судца. Там после обеда обнаружили труп мужчины, который, по предварительным данным, захлебнулся в луже.

Умершему по внешним данным около 50 лет. Известно, что он пришел устраиваться работать на местной стройке, после собеседования вышел и упал в лужу из-за плохого самочувствия. Его заметили не сразу, из-за чего он захлебнулся.

На место приехали медики и полицейские, работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, ранее в поселке Межгорье Закарпатской области трое детей оказались в ловушке посреди реки. Ребята начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей. Подразделение ГСЧС спасло детей и передало родителям.

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Автор: Виолетта Орлова