Алексей Кавлак был участником организации "Украинский легион", инструктором по домедицинской помощи, воплощал совместные проекты с ГСЧС.

В общественной организации "Украинский легион" подтвердили гибель Алексея Кавлака в результате взрыва автомобиля сегодня утром в Днепре.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Сегодня утром погиб Алексей Кавлак "Змей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший был членом Совета ОО "Украинский легион", инструктором по домедицинской помощи, основателем проекта "Aid Brothers", инструктором 44-го учебного центра, участником и соорганизатором проекта "Потомки свободных".

Читайте такжеВзрыв автомобиля в Днепре с жертвами: дело расследует СБУ"Учил военных, учил полицию, учил гражданских людей, последний год активно воплощал совместные проекты с ГСЧС в г. Днепр. Вместе с ним погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева", - добавили в организации.

Взрыв автомобиля в Днепре: что известно

Сегодня, 15 сентября, около 9 утра на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре в результате взрыва автомобиля Nissan Primera погибли мужчина и женщина, которые находились внутри транспортного средства.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Погибшей в результате взрыва женщиной оказалась пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Автор: Светлана Макринская