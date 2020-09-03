После совершения преступления 15-летний юноша "отчитался" в Telegram-канале фотографией и подписал ее "Дабл-килл готов. Начал с бабы с дедом, еще 7".

Во вторник, 1 сентября, в Ивано-Франковской области 15-летний парень жестоко убил своего дедушку и едва не лишил жизни бабушку, после чего похвастался этим на своем Telegram-канале.

Как сообщает пресс-служба полиции области, подозреваемый в четыре часа ночи сам позвонил в полицию и признался в совершении преступления. Им оказался 15-летний житель села Бабче, Богородчанского района.

Предварительно установлено, что молодой человек ночью с ножом напал на родных, когда они спали. От полученных многочисленных ножевых ранений 73-летний мужчина погиб на месте происшествия, а 69-летнюю женщину с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Парень своей вины не отрицал, однако почему совершил преступление - не может объяснить. Его задержали неподалеку от места происшествия. В траве у дома полицейские нашли орудие убийства - нож со следами крови.

Правоохранители начали уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на убийство), а также ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Юношу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводится следствие.

"1 сентября около четырех часов ночи в полицию Ивано-Франковского региона позвонил 15-летний парень и рассказал, что убил своих дедушку и бабушку. Разве поверишь такому сообщению? Но на место происшествия отправили полицейских и скорую для проверки информации. И шок! Парень совсем не шутил", - рассказали ТСН в департаменте уголовного розыска.

По данным полиции, преступление было целенаправленным.

"Преступление целенаправленное и очень желательное. Сначала парень бил молотками по голове, а затем пытался завершить "дело" ножом и другими острыми предметами. Дедушка приложил все усилия, чтобы спастись, но будучи слабым и больным не мог даже встать. Какая страшная смерть", - рассказали правоохранители.

После совершения преступления 15-летний юноша "отчитался" в Telegram-канале фотографией и подписал ее "Дабл-килл готов. Начал с бабы с дедом, еще 7".

"Нет, не показалось. Жить было "грустно" и пожелал убить всю семью. Ради интереса. Вот такое кровавое развлечение", - подытожили в департаменте уголовного розыска.

Полиция установила, что парень самостоятельно отыскивал Telegram-каналы и группы в социальных сетях с направленностью на насилие и убийства. Он подписывался на сообщества и "учился" насилию. Затем парень создал подобный собственный канал.

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Автор: Денис Прядко