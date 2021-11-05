Виновники аварии отбывают 10-летнее наказание в колонии, а возмещение платят с их заработков.

Потерпевшие в аварии в Харькове, что в 2017 году унесла жизни шестерых человек, получают от виновников ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова жалкие денежные возмещения.

Об этом в ток-шоу "Право на власть" рассказала Оксана Евтеева, у которой в ДТП погибли муж и сестра.

"Они работают в колонии - и приходят на банковский счет от их зарплаты 50 гривень, 70 гривень. Это единственные деньги. Да, ежемесячно. В этом году как-то особенно больше раз приходит, почти каждый месяц, чем в прошлом. Наверное, начали работать, готовиться к тому, чтобы выйти, условно-досрочное получить. ... Это единственные деньги, которые получаю я, которые получает моя свекровь", - отметила женщина.

ДТП с Зайцевой в Харькове: подробности

18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова "Лексус" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, столкнулся с автомобилем "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двоим пострадавшим по 31 гривне компенсацииПосле столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и сбило 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание - по 10 лет тюрьмы каждому.

Сейчас Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности в Покровском исправительном центре в Днепропетровской области. УНИАН рассказывал об условиях содержания виновницы смертельной аварии в колонии.

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Автор: Катерина Комолова