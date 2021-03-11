дна из пострадавших нуждается в госпитализации, отметил представитель МИД.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что состояние спасенных украинских моряков с затонувшего судна Volgo Balt 179 у побережья Румынии удовлетворительное.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

"ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы. Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются", - отметил он.

Судно типа "Волго-Балт": что известно

Волго-Балт - сухогрузные суда класса "река-море", предназначенные для перевозки массовых грузов (уголь, руда, зерно, щебень и т. п.) большими внутренним водным артериям с выходом в море.

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Теплоходы типа "Волго-Балт" имеют четыре трюма с люковыми закрытиями, с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

Плавание допускается на шторме до 5 баллов при высоте волны до 2,5 метров и при удалении от мест-убежищ до 50 миль.

Затонуло судно с украинцами: что известно

В Черном море у берегов Румынии затонуло судно с 13 украинцами. Двое погибли, продолжаются поиски еще одного моряка.

Сейчас операция по спасению членов экипажа судна Volgo Balt 179, которое потерпело крушение в Черном море продолжается. 10 человек удалось спасти, двое погибли, судьбу еще одного моряка сейчас выясняют.

В Государственной службе морского и речного транспорта Украины раскрыли имена спасенных моряков.

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Автор: Виталий Саенко