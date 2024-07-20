За содеянное фигуранту грозит до семи лет заключения.

В Одессе задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии подростка - злоумышленник затащил девочку в заброшенное здание.

"О происшествии на прошлой неделе в полицию сообщила мать 15-летней девушки, которой та доверилась и в тот же день рассказала, что с ней произошло", - рассказали в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Говорится, что злоумышленника быстро разыскали - им оказался ранее судимый за кражу 47-летний одессит.

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По данным правоохранителей, блуждая по городу, мужчина употреблял алкогольные напитки и заметил на одной из улиц Приморского района города несовершеннолетнюю незнакомку.

"Он завел с ней разговор. Девушка сообщила мужчине, что должна идти в центр города и он предложил провести ее более коротким путем. По дороге затащил несовершеннолетнюю в заброшенное здание и, несмотря на сопротивление девушки, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - рассказали полицейские.

Фигуранту инкриминируют ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица. За содеянное, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Сейчас насильнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Другие криминальные новости - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, учителя физкультуры одной из школ Чернигова родители подозревают в педофилии. В сентябре 2023 года говорилось, что фигурант дела - преподаватель физкультуры школы №32. На него пожаловались родители учеников 4-го класса. По данным представителей городского совета, когда начали разбираться в ситуации, то оказалось, что этот человек ранее работал в другой школе города, откуда его уволили после аналогичных обращений родителей.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса ("развращение несовершеннолетних").

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