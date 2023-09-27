Полиция открыла производство, в горсовете требуют увольнения педагога.

Учителя физкультуры одной из школ Чернигова родители подозревают в развратных действиях в отношении малолетних. Об этом сообщил и. о. городского председателя Александр Ломако.

По его информации, преподавателя физкультуры школы №32 подозревают в педофилии. С этим обратились родители учеников 4-го класса.

"Дал 24 часа для увольнения учителя, которого обвинили в педофилии. Когда начали разбираться в ситуации, то оказалось, что этот человек ранее работал в другой школе города, откуда его уволили после аналогичных обращений родителей", - заявил Ломако в своем Телеграм-канале.

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Также он сообщил, что будет соответствующее обращение в правоохранительные органы. Кроме этого, как считает и. о. мэра, во избежание подобных случаев в будущем, педагогам нужно составить списки педагогических работников, которые уволены с должностей из-за подобного поведения или подозрения в ней, без права доступа в школы.

"Педофилии не место в школах Чернигова!",- подчеркнул Ломако.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса ("развращение несовершеннолетних"), что карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Продолжается следствие.

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