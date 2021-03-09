Инцидент случился в квест-комнате, расположенной в здании на улице Крещатик.

В Печерском районе Киева в понедельник, 8 марта, девушка застряла в квест-комнате с металлическим ошейником

Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на свой источник.

Инцидент случился в квест-комнате, расположенной в здании на улице Крещатик.

"Около 21:30 к сотрудникам Киевской службы спасения поступило сообщение о том, что во время выполнения условий квеста у одной из посетительниц возникла проблема. На девушку одели металлический ошейник, но снять его не смогли – сломался замок", – рассказал собеседник.

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Автор: УНИАН