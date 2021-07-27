Местная жительница пять дней лечила язву на пятке дома, к врачам она обратилась уже тогда, когда ей стало совсем плохо.

В Запорожье была зафиксирована смерть от столбняка. Скончалась пожилая женщина. Она, считают врачи, заразилась инфекцией в городе, так как на ее пятке была обнаружена трофическая язва.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Так, 84-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу Запорожья. Врачи диагностировали у нее столбняк. Спасать женщину было поздно, она умерла.

По мнению врачей, местная жительница заразилась столбняком в огороде, во время работы на своем дачном участке. К такому выводу они пришли из-за трофической язвы на левой пятке женщины.

Читайте такжеВезде огонь и все в дыму: в Запорожье горел остров Хортица (фото)Пенсионерка получила травму на ступне и в течение пяти следующих дней начала испытывать симптомы заражения столбняком. У женщины болело горло, она испытывала дискомфорт при глотании пищи.

"Осмотрев заболевшую, семейный врач обнаружил неврологическую симптоматику и заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения. В тот же день после ряда дообследований женщину госпитализировали в отделение реанимации. Состояние заболевшей было тяжелым. Вечером врачи зафиксировали нарастание дыхательной недостаточности, женщину перевели на ИВЛ. За все время пребывания в стационаре заболевшая была в крайне тяжелом состоянии. Через два дня женщина умерла", — рассказали в Центре.

Отмечается, что женщина получила две прививки против столбняка в 1996 году. Об этом свидетельствуют записи в медицинской документации.

Ранее УНИАН уже сообщал о том, что такое сепсис, какая у него классификация, а также почему он возникает и как проявляется.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко