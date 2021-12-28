Всего полицейские сообщили о подозрении шестерым членам преступной группы, участвовавшим в продаже детей.

Правоохранители разоблачили основателей частной клиники на продажи детей иностранцам за 3 года они заработали 1,2 миллиона евро.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Как отмечается, в настоящее время полицейские объявили подозрения шестерым участникам преступной группы в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, в состав группы входили двое организаторов - основателей частной клиники. Злоумышленники вербовали малообеспеченных женщин для участия в программе так называемого "суррогатного материнства".

Рожать младенцев женщины выезжали в Чехию. В то же время ни в каких медицинских документах не говорилось о суррогатном материнстве, а указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью указывалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. Затем матерей принуждали оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

Читайте такжеВ Хмельницком мать пыталась продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство: женщину осудилиЗа свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тыс. евро. За три года они получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро.

В спецоперации по разоблачению злоумышленников принимали участие работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги.

Сейчас проведено 20 санкционированных обысков в клинике и по местам проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией принадлежащего им имущества или без таковой.

Судом будет решаться вопрос об избрании мер пресечения членам организованной группы в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн грн каждому.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацполиция разоблачила в Киеве схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка составляла 70 тысяч долларов.

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