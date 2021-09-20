Фермеры обещали людям за работу приличное жалованье. Однако заселили их в бараки и платили лишь часть обещанных средств.

На Днепропетровщине правоохранители в ходе спецоперации уволили из трудового рабства 60 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, фермеры имели в собственности 500 га земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области.

"Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличное жалованье. Однако людей заселили в бараки и платили только часть обещанных средств", - говорится в сообщении.

За организацию преступной деятельности полицейские задержали трех человек 64, 50 и 40 лет.

19 сентября по местам их проживания, работы и в автомобилях прошли обыски. В результате правоохранители изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля.

Отмечается, что на момент следственных мероприятий в бараках находились 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации.

Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны три человека. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Также открыто уголовное производство по факту хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, принимаются меры для установления места пребывания и задержания еще двух лиц, причастных к торговле людьми.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Ранее сообщалось, что на территории Запорожской области более месяца разыскивали 35-летнего Виталия Харчука, который поехал работать в Кирилловку, но по дороге домой в Мелитополь пропал без вести. Оказалось, что мужчина попал в рабство.

Как выяснилось, Виталий Харчук был отвезен в село в Херсонской области и попал в трудовое рабство, его вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно. Мужчине удалось попросить у кого-то из местных жителей телефон и дозвониться родным.

Родственники потерпевшего не стали обращаться в полицию. Вместо этого они заплатили выкуп и забрали Виталия домой.

Автор: Светлана Макринская