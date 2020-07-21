Силовики пообщались с родственниками и супругой террориста из Луцка – Аваков (видео)

Министр также призвал журналистов быть «очень аккуратными в комментариях» относительно преступника.

Полиция провела беседы с друзьями, родственниками и супругой Максима Кривоша, который сегодня захватил автобус с заложниками в Минске.

Об этом на брифинге рассказал глава МВД Арсен Аваков.

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«Мы беседовали с родственниками, мы беседовали с супругой, мы беседовали с друзьями. Мы пробуем и спробуем все методы для того, чтобы вопрос мирно разрешился», - указал он.

Министр также призвал журналистов быть «очень аккуратными в комментариях», распространяя в том числе и недостоверную информацию о преступнике. По его словам, это не помогает ситуации и создает дополнительное напряжение в переговорах.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По информации СБУ, в заложниках у мужчины находятся около 10 человек.

Террорист из Луцка: что о нем известно

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей. В Нацполиции сообщили, что мужчина имеет психические расстройства и недавно состоял на учете у психиатра. По информации СМИ, луцкого террориста, захватившего автобус с пассажирами, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош, а Максим Плохой - это его псевдоним.

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