После начала полномасштабного вторжения они вошли в состав оккупационных группировок РФ и принимали участие в штурме украинских городов на востоке Украины.

Пятерых боевиков террористических организаций "Л/ДНР", приговорили к реальным срокам заключения. Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, а один – 10.

Как сообщил пресс-центр СБУ, после начала полномасштабного вторжения они вошли в состав оккупационных группировок РФ и принимали участие в штурме украинских городов на востоке Украины.

Так, к 13 годам тюрьмы приговорили четырех боевиков, которые захватывали Северодонецк. Украинские защитники взяли их в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки на Луганщине.

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По данным следствия, задержанными оказались местные жители, которые еще до полномасштабной агрессии присоединились к так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНВ", входившей в состав 2-го армейского корпуса РФ.

"Там они принимали активное участие в боях против Сил обороны на Луганском направлении. На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по: ст. 111 (государственная измена), ст. 258-3 (участие в террористической организации), ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Еще один боевик приговорен к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что он находился в составе так называемого "105-го стрелкового полка "ДНР" 1-го армейского корпуса РФ. В рядах оккупационной группировки он захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья.

Установлено, что в июле 2022 года его подразделение передислоцировали в район Марьинки Донецкой области, где захватчики обустроили боевые позиции с использованием бронетехники. Впрочем украинские защитники подбили вражескую БМП, на которой передвигался злоумышленник, и задержали его.

Суд признал фигуранта виновным по: ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Коллаборанты и предатели: как преступников настигает кара

Как уже сообщал УНИАН, на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о коллаборационизме.

А на Харьковщине фермерша-депутат "ОПЗЖ" отдавала оккупантам собранный урожай. Она также может получить реальный срок. Кроме этого, недавно поймали боевика "ЛНР", которого укрывал местный житель в Харьковской области.

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