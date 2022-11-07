Задержанный неоднократно фигурировал в пропагандистских роликах Кремля.

Служба безопасности Украины задержала экс-боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе.

Как отмечает пресс-служба СБУ, задержанный боевик принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск на востоке, а затем длительное время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и в РФ.

"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, злоумышленник - житель южного региона, который в марте 2015 года уехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел". Среди прочего, именно эта группировка скрытно поставляла оружие и боеприпасы террористам так называемой "ЛНР" под видом "гуманитарных" грузов из России.

"Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", которая входила в состав 2-го оккупационного корпуса рф в захваченных районах Луганщины. Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке "постановочных" сюжетов для информресурсов Кремля. Во время пропагандистских мероприятий он на своем "примере" занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержки среди местных жителей", - отмечает СБУ.

Следователи сообщили боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание предателей и боевиков

Как уже сообщал УНИАН, на Харьковщине коллаборантка передавала оккупантам деньги. Женщина пыталась восстановить связь со своими бывшими коллегами, которые выехали за пределы области, чтобы получить электронные ключи доступа к базам данных абонентов почты. Однако кара настигла предательницу.

Также недавно стало известно, что у депутат из Купянска поставлял россиянам украинскую молочку его задержали. А в Одесской области задержали диверсанта российской военной разведки. Он имел задание.

Кроме того, в Украине задержали агента спецслужб РФ, который готовил убийства Резникова и Буданова. Его "тестовым заданием" должно было стать убийство руководителя одного из боевых подразделений.

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