Во время рейда полицейские обнаружили местного мужчину, который прятал у себя в доме боевика "ЛНР".

На деоккупированной территории Харьковской области разоблачен боевик "ЛНР" и местный житель, который его прятал у себя в доме.

Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

"Во время отработки на деоккупированных территориях в полицию поступила информация, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрывательства так называемому "военнослужащему "ЛНР". "Лнровец" задержан, в отношении двоих открыто дело", - уточнил Болвинов.

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"Связисту" бандитского формирования "ЛНР" Сергею Пасечнику, 1968 года рождения, сообщено о подозрении по ст. 260 ч. 2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

60-летнему Сергею Богданову, жителю села Чкаловское, грозит уголовная ответственность по ст. 111-1 ч. 4 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы, либо запрета заниматься определенной деятельностью.

"Всем напоминаю, что укрывательство военнослужащих РФ или бандитов из ОРДЛО – это уголовно наказуемое деяние. Коллаборационная деятельность", - предупредил Болвинов.

Ситуация на Харьковщине

В начале сентября Вооруженные силы Украины начали активно освобождать от оккупантов населенные пункты Харьковской области, которые враг захватил в начале полномасштабного вторжения.

По состоянию на середину месяца было освобождено около 300 населенных пунктов, в Минобороны сообщали, что операция продлится до полного освобождения Харьковской области.

Ныне оккупированными остаются населенные пункты в Купянском и Изюмском районах области, районные центры – Купянск и Изюм – уже освобождены от захватчиков.

В освобожденных населенных пунктах на Харьковщине обнаружили многочисленные застенки, где российские военные издевались над украинцами, и массовые захоронения с сотнями погибших.

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