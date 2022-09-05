В течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам.

На Сумщине объявилии о подозрении мужчине, который сотрудничал с оккупационными войсками.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, в течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам. Мужчина обеспечивал их продуктами и подакцизными товарами, а также передавал информацию о жителях своего села.

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В ходе досудебного расследования полиция собрала достаточно доказательств причастности мужчины к противоправной деятельности. Собранные доказательства стали основанием для сообщения последнему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове заблокировали сеть агитаторов, которые работали на боевиков"ЛНР".

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