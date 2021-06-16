В сети появился видеоролик, на котором якобы запечатлены последние минуты жизни 33-летней украинской модели Анжелики Срабьянц, трагически погибшей в Турции.
Запись опубликовала на YouTube-канале Life Bursa Haber.
В частности, на видео слышно, как девушка звала своего парня Бурака Эрджана, плакала и кричала: «Пожалуйста» и «Я не могу».
Примерно на 1 минуте 45-й секунде ролика голос обрывается, и слышен удар падения тела.
Трагическая смерть украинки в Турции: что известно
Сообщалось, что Анжелики Срабьянц сорвалась с балкона 5-го этажа в Стамбуле после ссоры с возлюбленным-турком.
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Мужчину взяли под стражу и предъявили обвинение в умышленном убийстве украинской модели.
Сам он заявил, что пытался удержать девушку за руку, но она выскользнула и упала. По его словам, Срабьянц ранее уже пыталась покончить с собой, перерезав вены.
Близкие и друзья девушки не верят в ее самоубийство.
Камеры видеонаблюдения дома засняли, как молодые люди заходили в подъезд накануне трагедии по отдельности.
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