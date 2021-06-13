Девушка выпала из балкона.

Украинская модель Анжелика Срабьянц 11 июня выпала из балкона пятого этажа дома в жилом комплексе.

Об этом сообщает Страна.

Жуткое происшествие произошло в Стамбуле. Отмечается, что девушка выпала из окна, но еще какое-то время была жива. Ей вызвали скорую помощь, в карете которой она и умерла.

Также отмечается, что девушка поссорилась со своим парнем Бураком Эрджаном. Сам молодой человек говорит о том, что накануне происшествия за ужином в ресторане они употребили алкоголь. По дороге домой они начали ссориться и модель даже ударила его по лицу.

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Также Бурак добавил, что по приходу домой они все еще продолжали ссориться. Затем он пошел в ванную комнату, а модель выбежала на балкон и повисла на перилах. По словам парня, он схватил ее за руку, но она выскользнула, упала и разбилась.

Однако Эрджана все же задержали по подозрению в умышленном убийстве. А все потому что "всплыло" видео, на котором видно, что Бурак не пытался спасти девушку, а просто снимал все происходящее на камеру.

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Автор: Диана Могилевич