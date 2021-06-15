Возлюбленному модели предъявили обвинение в ее умышленном убийстве.

В Турции при загадочных обстоятельствах выпала с балкона и погибла 33-летняя украинская модель Анжелика Срабьянц. Трагедия произошла после ссоры с ее парнем - турком Бураком Эрджаном.

Друзья девушки не верят в ее самоубийство. Об этом говорится в материале "Обозревателя".

Как пишут турецкие СМИ, мужчина снимал на видео происходящее: на кадрах Анжелика якобы держится за перила балкона и кричит: "Бурак, Бурак, пожалуйста". А за кадром слышен голос мужчины, который говорит: "Иди сюда". После это Анжелика срывается и с криком летит вниз.

Турка уже допросили: он утверждает, что их ссора на почве ревности началась еще в ресторане. Выяснение отношений продолжилось в такси, а потом и дома. Бурак заявил, что обнаружил девушку повисшей на балконе после того, как вышел из ванной.

Читайте такжеКадры "голой" фотосессии в Дубае выставили на аукционПо словам мужчины, он хотел спасти Анжелику, но ее рука выскользнула, и девушка выпала.

Но журналисты задаются вопросом: почему вместо того, чтобы спасти девушку, ее возлюбленный в этот момент снимал все на видео.

"100% Анжелика не могла покончить с собой. Она слишком любила жизнь, наслаждалась ею. Я никогда не слышала, чтобы она страдала депрессией", – рассказала "Обозревателю" одна из знакомых девушки.

Подруга погибшей рассказала, что Бурак очень ревнив, он мог ударить по лицу Анжелику, схватить ее за волосы и даже душить. По словам девушки, он следил за возлюбленной в сети. Она пробовала уходить, но он просил прощения, уверял, что больше никогда не поднимет на нее руку.

Что известно о бойфренде украинской модели?

Бурак работает дрессировщиком собак. "Несмотря на то, что на людях он улыбается, сдержан, за ним замечалась какая-то резкость... В обычной жизни тоже были моменты, когда он был в ярости, был жесток и ревнив", – рассказала его турецкая знакомая.

После трагедии Бурака взяли под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве украинки.

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Автор: Ольга Робейко