Само поведение бойфренда украинки вызывает вопросы: зачем снимать на видео, если нужно спасать человека.

В Турции при загадочных обстоятельствах погибла украинка Анжелика Срабьянц. Ее возлюбленного Бурака Эрджана подозревают в ее умышленном убийстве: мужчина снимал момент трагедии на видео вместо того, чтобы помочь спутнице и спасти ее.

«КП» узнала, что в видеоролике, снятом Бураком, видно, как мужчина снимает балкон, а Анжелика в это время рыдает и несколько раз произносит его имя.

Читайте также"Бурак, пожалуйста": всплыли жуткие подробности гибели украинской модели в Турции (фото)«Видео не четкое, но по всей видимости девушка свисает с балкона. Бурак в ответ несколько раз просит ее подойти к нему. Но опять-таки, видимо, у девушки нет сил подтянуться и перелезть через перила. Дальше изображение исчезает, вероятнее всего, Бурак кладет телефон в карман», — говорится в сообщении.

Но звук все равно слышен: девушка плачет, произносит «Пожалуйста» и «Я не могу». Слова Эрджана разобрать сложно.

Примерно на 1 минуте 45-й секунде ролика голос обрывается, и слышен удар падения тела.

Камеры видеонаблюдения дома засняли, как молодые люди заходили в подъезд накануне трагедии по отдельности.

Смерть Анжелики Срабьянц в Турции

Срабьянц сорвалась с балкона 5-го этажа в Стамбуле после ссоры с возлюбленным-турком. Бурак в момент трагедии находился в квартире и снимал все на видео.

Мужчину взяли под стражу и предъявили обвинение в умышленном убийстве украинской модели.

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Автор: Ольга Робейко