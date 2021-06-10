В Днепропетровской области задержали 33-летнего мужчину за убийство 8-летнего мальчика Ибрагима Оглы в городе Покров.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
По версии следствия, подозреваемый убил ребенка и спрятал тело в канализационном коллекторе.
Полицейские установили, что преступление произошло 2 июня.
"Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе", – говорится в сообщении.
Исчезновение 8-летнего мальчика в Покрове: что известно
Читайте такжеНа Днепропетровщине исчезла мать обнаруженного мертвым в коллекторе 8-летнего мальчика - СМИ (видео)Мать мальчика обратилась в полицию 6 июня. При этом она рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.
На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции.
По вещам мальчика служебная собака взяла след от дома, где он жил, и провела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.
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