Женщина выжила, а мужчине теперь грозит до 15 лет заключения.

В Киевской области мужчина из-за пьяной ссоры поджег свою жену ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что в селе Юхны Мироновской городской территориальной громады во время семейного застолья между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина поджег свою жену.

«Не выдержав обидных слов в свой адрес, потерпевшая выгнала мужа из его же собственного дома. Возмущенный хозяин дома начал запугивать жену и угрожать поджогом дома. Затем 61-летний мужчина принес из подсобного помещения пластиковую бутылку с горючим емкостью почти 1 литр, вылил бензин на жену и поджег», - говорится в сообщении.

В результате этого произошло возгорание пола, одежды и тела потерпевшей.

«К счастью, 55-летняя женщина выбежала во двор и самостоятельно потушила огонь. Пострадавшую с термическими ожогами I-III степеней госпитализировали в городскую больницу», - рассказали в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все вещественные доказательства изъяты.

Следователи Обуховского районного управления полиции сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения.

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Автор: Татьяна Поляковская