В городе Покров Днепропетровской области в канализационном коллекторе обнаружили тело пропавшего 8-летнего мальчика.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Отмечается, что информация об исчезновении ребенка поступила в полицию 6 июня. По словам матери, сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.
На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры. Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок.
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По данным полиции, к поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой, которая сегодня, 8 июня, обнаружила тело мальчика в канализационном коллекторе в полутора километрах от места проживания. На месте работает следственно-оперативная группа.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").
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