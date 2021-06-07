В Покрове Днепропетровской области разыскивают 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.
Так, мальчик перестал выходить на связь еще 2 июня. Он пошел гулять на детплощадку и до сих пор не вернулся домой.
Читайте такжеВ Одессе пропал начальник штаба пограничной службы отряда морской охраны (фото)"6 июня в полицию обратилась мать мальчика и сообщила, что ее сын, ученик 2 класса, еще 2 июня в 12 пошел гулять на площадку и до сих пор не вернулся", - говорится в сообщении полиции.
Рост школьника — около 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие и темные, карие глаза. Ребенок был одет в зеленую футболку с длинным рукавом, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Школьник был без телефона.
"Всем, кто обладает любой информацией о местонахождении несовершеннолетнего мальчика, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (095) 938-27-56", - обратились в Нацполиции.
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