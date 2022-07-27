Мэр Киева Виталий Кличко накануне заявил, что правоохранители задержали одного из заместителей директора Департамента транспорта КГГА.

В столице задержан заместитель директора департамента КГГА и руководитель госпредприятия, которые требовали 270 тысяч долларов взятки за предоставление разрешения на пассажирские перевозки.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, сообщено о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА и директору государственного предприятия, которое находится в сфере управления Киевской ОГА, по обстоятельствам вымогательства и получения 270 тысяч долларов (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, чиновники с июля 2021 года требовали от руководителя предприятия, которое предоставляет услуги по пассажирским перевозкам маршрутными такси, средства за содействие и несоздание препятствий в его работе. В случае отказа заместитель директора департамента якобы угрожал создать проблемы в работе перевозчика, а также других связанных с ним предприятий.

Директор Государственного предприятия выступал посредником в договоренностях и передаче средств.

В январе и феврале 2022 года правоохранители задокументировали получение подозреваемыми двух траншей неправомерной выгоды на общую сумму 51,2 тысячи долларов.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчины приостановили противоправные действия в отношении перевозчиков, однако уже в июле возобновили свои требования. Они требовали 220 тысяч долларов за декабрь-июнь 2022 года и за продление договоров на перевозку пассажиров до конца года. При этом договоры уже были подписаны на момент получения ими средств.

Мужчины задержаны сразу после получения ими оговоренной суммы. Во время неотложных обысков, в частности, по месту жительства задержанных и в служебных помещениях КГГА, изъяты денежные средства, документы и оружие, происхождение которого сейчас устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 26 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на вымогательстве взятки правоохранители задержали одного из заместителей директора Департамента транспорта КГГА.

Вас также могут заинтересовать новости: