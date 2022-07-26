Пока взяточником занимаются правоохранительные органы.

ГБР совместно с прокуратурой задержали на вымогательстве взятки одного из заместителей директора столичного департамента транспорта.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Городская власть и в дальнейшем готова сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения и борьбы с коррупцией. Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями", - говорится в сообщении.

Пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, он будет безотлагательно отстранен от исполнения обязанностей.

"Обидно, что когда наши защитники бьются и гибнут за Украину, есть те, кто в тылу не работает на победу, а, как крыса, ворует у города и у государства. Это - предательство и ослабление Украины. И особенно во время военного положения наказание за такие преступления должно быть самым строгим", - подчеркнул Кличко.

Напомним, оперативника контрразведки СБУ задержала при получении взятки в $60 000. Деньги он требовал от бизнесмена.

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